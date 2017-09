Tranquille, Messi gère le mercato du Barça pendant Brésil-Argentine

Dans : Liga, Mercato.

Très critiqué à son arrivée au FC Barcelone, Paulinho fait taire ses détracteurs à chaque apparition sous le maillot blaugrana.

Malgré son jeu davantage basé sur le physique, l’ancien joueur de Tottenham s’adapte progressivement à la philosophie du club catalan. Et le plus important, le milieu défensif s’entend bien avec Lionel Messi, le patron de l’équipe. Rien d'étonnant puisque « La Pulga » est à l’origine de sa signature ! Une drôle d’anecdote qui date du match amical entre le Brésil et l’Argentine (0-1) le 9 juin dernier.

« Je me préparais à tirer un coup franc avec Willian et un autre joueur dont je ne me souviens plus, a raconté Paulinho au Periodico de Catalunya. Soudain, Messi s'approche derrière moi et me dit : "tu vas à Barcelone ou pas ?" Il me l'a dit juste avant que je tire. "Si tu veux m'emmener, vas-y", a répondu l'international auriverde. J'étais tellement nerveux que j’ai dit à Willian : "tire le coup franc." Après le match, j'ai pu échanger mon maillot avec Messi. Il m'a empêché de tirer le coup franc mais je suis ici. » Comme quoi, l'Argentin a bien une influence sur le mercato du Barça.