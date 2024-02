Surprise, le Barça prépare une recrue à 40 ME

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours en grande difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone a quand même des ambitions pour le prochain mercato estival. Le club catalan envisage plusieurs recrutements, à commencer par l’arrivée d’un milieu défensif avec une enveloppe déjà définie.

Bien avant la fin de la saison en cours, le FC Barcelone doit déjà préparer la suivante. Le champion d’Espagne en titre devra gérer des dossiers importants comme la nomination du successeur de Xavi. Le futur entraîneur du Barça sera logiquement intégré aux réflexions sur la construction de l’effectif. On peut penser que ce technicien aura des demandes liées à ses préférences tactiques. Quoi qu’il en soit, ce coach devra composer avec les limites du club catalan sur le plan économique, et avec la priorité déjà fixée par la direction.

🔴𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | La cantidad que maneja el Barça para invertir en un pivote



▪️ La planificación es que sea en el pivote donde haya la principal inversión económica a nivel de fichajeshttps://t.co/BV7tgA6yUK — Diario SPORT (@sport) February 1, 2024

En effet, le quotidien local Sport nous apprend que le Barça souhaite absolument recruter un milieu défensif l’été prochain. Tout au long de la saison, les Blaugrana ont pu constater que le départ de Sergio Busquets n’avait pas été compensé. Le rôle avait été attribué à Oriol Romeu. Mais le renfort estival n’a clairement pas les épaules. Avant même de penser à l’avenir de João Cancelo et de João Félix, respectivement prêté par Manchester City et l’Atlético Madrid, le Barça prépare donc l’arrivée d’une sentinelle capable d’amener plus d’équilibre à l’équipe, et de permettre aux autres milieux de se libérer davantage.

Bruno Guimarães toujours ciblé

Pour ce profil, et compte tenu de ses difficultés avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone, qui devra vendre un joueur important, pense pouvoir dépenser 35 à 40 millions d’euros. Pas sûr que le cador espagnol puisse attirer une référence avec ce montant. En tout cas, nos confrères citent toujours des pistes ambitieuses comme Bruno Guimarães et Martin Zubimendi, coup de cœur de Xavi.