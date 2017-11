Star : Cristiano Ronaldo domine Messi et Neymar même sur Instagram

Dans : Liga, PSG.

Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des footballeurs, lesquels ont compris l'impact économique de cette forme de communication. Et parmi les joueurs en activité, l'un domine et de loin, il s'agit bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Dans un classement communiqué par Instagram, CR7 arrive en tête du hit-parade des footballeurs les plus suivis et les plus appréciés.

Ainsi la photo la plus likée en 2017 est celle où Cristiano Ronaldo pose à l'hôpital avec sa compagne, qui vient d'accoucher, son fils et sa fille, née il y a quelques jours. Cette image diffusée par CR7 sur Instagram a été likée plus de 11 millions de fois. Derrière trois photos de Cristiano Ronaldo, on trouve Neymar, qui pose dans un déguisement de Joker lors d'Halloween. Mais le joueur du PSG n'atteinte « que » la barre des 6 millions de like.

Concernant les vidéos diffusées sur Instagram, là encore Cristiano Ronaldo est le numéro 1 avec le film où on le voit avec sa nouvelle Bugatti, ce qui représente 19 millions de visionnage. CR7 devance Lionel Messi et sa vidéo rendant hommage à Neymar après l'annonce du départ de ce dernier du Real Madrid au PSG.