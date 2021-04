SL : Piqué crie victoire, il aurait mieux fait de se taire

Dans : Liga.

Ravi de l’échec du projet de Super Ligue, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué s’est réjoui sur Twitter. Mais l’Espagnol, à l’origine d’un changement critiqué dans le monde du tennis, s’est fait reprendre de volée sur le réseau social.

Initialement portée par ses douze fondateurs, la Super Ligue ne compte plus que deux membres. Seuls le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas encore abandonné ce projet pour le moment voué à l’échec. Du coup, de nombreux acteurs se réjouissent de cette défaite. Plusieurs joueurs ont même exprimé leur satisfaction sur les réseaux sociaux, à l’image de Gerard Piqué.

« Le football appartient aux fans. Aujourd'hui plus que jamais », a écrit le défenseur central du FC Barcelone sur Twitter, sans s’attendre aux réactions suscitées. Car dans la foulée, plusieurs personnalités du monde du tennis ont vu rouge en lisant la publication de l’Espagnol. C’est notamment le cas des joueurs Edouard Roger-Vasselin et Nicolas Mahut qui se sont interrogés : « Et à propos de la Coupe Davis ? ». Une réponse similaire à celle de l’autre Français Jonathan Eysseric. « Cela ne vient-il pas du gars qui est venu détruire notre sport ? », a-t-il réagi avec ironie.

La Coupe Davis de Piqué

En effet, Gerard Piqué, via sa société Kosmos Holding, a obtenu les droits de la Coupe Davis et a donc eu son mot à dire sur la réforme de la compétition. Ainsi, le tournoi aussi célèbre que traditionnel oppose désormais 18 nations sur le même lieu pendant une semaine. Un format très critiqué par les joueurs de tennis qui regrettent la perte de l’ambiance Coupe Davis, avec les supporters présents pour soutenir leur équipe à domicile tout au long de la saison. Du coup, il est vrai que le cadre du Barça n’était pas forcément le mieux placé pour applaudir l’échec d’un projet avant tout financier.