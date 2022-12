Sans pitié pour le Barça, Depay se venge au mercato

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé en première partie de saison, Memphis Depay n’est pas retenu. Le FC Barcelone prévoit de réinvestir l’argent de son transfert. Mais de son côté, l’attaquant néerlandais ne compte pas faciliter les plans de ses dirigeants.

Malgré l’absence de Robert Lewandowski, dont la suspension pour trois matchs a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport, Memphis Depay ne se fait pas d’illusions. Lors du derby contre l’Espanyol Barcelone samedi, le Néerlandais ne devrait pas débuter. L’attaquant du FC Barcelone arrive loin dans la hiérarchie de l’entraîneur Xavi qui lui préfère les polyvalents Ferran Torres et Ansu Fati.

Voilà pourquoi Memphis Depay, en plus de ses blessures, n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le club catalan ne retient pas son joueur en fin de contrat. L’international néerlandais se retrouve même poussé vers la sortie par la direction qui espère réinvestir l’argent de son transfert en janvier. On sait par exemple que le Barça compte renforcer son milieu de terrain et le poste de latéral droit.

Le Barça désespéré

Seulement voilà, Memphis Depay ne facilite pas les plans de ses dirigeants. Alors que le club reçoit des propositions concrètes, notamment de la part de Galatasaray et de Newcastle, qui aurait offert 20 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais refuse toutes les approches avant le mercato hivernal. Ce qui commence sérieusement à agacer le Barça.

Le quotidien Marca parle même de « désespoir » au sein du club espagnol, où l’on imagine mal Memphis Depay accepter une offre cet hiver. L’indésirable semble plutôt déterminé à partir libre l’été prochain, lorsque de nombreux clubs seront sans doute en mesure de lui présenter un gros contrat ainsi qu’une prime à la signature. De quoi se consoler après un passage décevant en Catalogne.