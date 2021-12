Samuel Umtiti, la révélation qui fait très mal

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Juste avant la Coupe du monde 2018, le FC Barcelone officialisait la prolongation du contrat de Samuel Umtiti jusqu’en 2023.

Dans un premier temps, la direction barcelonaise pensait avoir eu le nez en prolongeant Samuel Umtiti à ce moment précis car juste après, l’international tricolore a brillé au Mondial en Russie avec l’Equipe de France. Problème, le défenseur formé à Lyon a forcé sur un genou mal soigné, ce qui le handicape fortement depuis. Ces trois dernières années, « Big Sam » n’a quasiment pas joué et certains ont tendance à dire qu’il s’est purement et simplement sacrifié pour l’Equipe de France. Résultat des courses, Umtiti est devenu indésirable à Barcelone en raison de ses pépins physiques et personne ne veut le recruter en raison de son salaire trop important. Le fiasco est d’autant plus énorme que selon les informations relayées par AS, les médecins du FC Barcelone avaient prévenu leur direction qu’il ne fallait pas prolonger Umtiti en 2018 en raison de ses problèmes au genou.

Des conseils que la direction barcelonaise de l’époque a ignorés, ce qui laisse aujourd’hui de très gros regrets. Car depuis trois ans, Samuel Umtiti n’a quasiment pas joué. En revanche, il continue de coûter cher à Barcelone avec un salaire imposant. A un an et demi de la fin de son contrat, l’ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais commence doucement à revenir, il a notamment joué ce week-end. Et selon les informations du Mundo Deportivo, il figure dans le viseur du Benfica Lisbonne dans l’optique du mercato hivernal. Le club portugais cherche activement un remplaçant à Lucas Verissimo, victime d'une rupture des ligaments croisés et forfait pour six mois. Samuel Umtiti a le profil idéal, à condition d’être enfin épargné par les blessures. De son côté, Barcelone ne crachera pas sur la possibilité d’économiser un gros salaire…