Retour vers le futur, Daniel Alves revient au Barça !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Sans club depuis la fin de son contrat avec Sao Paulo en raison d’un différent financier, Daniel Alves a toujours fait savoir qu’il comptait bien rester compétitif pour discuter la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

Un défi à la hauteur du personnage, l’un des plus titrés de l’histoire du football. A 38 ans, le latéral droit passé par le PSG et la Juventus, est surtout connu pour ses 8 saisons pleine de trophées avec le FC Barcelone. Il a laissé une belle empreinte au sein du catalan, même si dernier match en blaugrana remonte tout de même à 2016. Quasiment 6 ans après, son retour est désormais envisagé sérieusement par Xavi. Interrogé par ses dirigeants sur la possibilité de faire revenir le latéral gratuitement puisque sans contrat, l’entraineur espagnol avait au départ été dubitatif. Mais selon Albert Rogé, journaliste pour Sport, la situation s’est inversée et Xavi est désormais favorable à la signature de Daniel Alves.

⚠️🔵🔴 Lo contamos en @sport: Xavi ha dicho ‘SÍ’ al fichaje de Dani Alves. El regreso del brasileño al Barça ya se da por hecho. La intención del club es anunciarlo la próxima semana para que se pueda incorporar ya a la dinámica del primer equipo https://t.co/vPM1Nbtn5s #fcblive pic.twitter.com/y1LDRvVmeE — Albert Rogé (@albert_roge) November 12, 2021

Le retour du Brésilien est donc discuté en ce moment, et son officialisation pourrait avoir lieu la semaine prochaine. L’homme de couloir brésilien, révélé au FC Séville, doit rencontrer Xavi pour une discussion finale qui devrait donc déboucher sur son recrutement dans un rôle de joker, lui qui a quitté l’Europe il y a 3 ans tout de même, après une pige en demi-teinte du côté du PSG. Daniel Alves, qui a toujours ses amitiés au FC Barcelone, a été vu au Camp Nou plusieurs fois récemment, s’entretenant notamment avec Joan Laporta lors du match face au Dynamo Kiev. Un forcing qui semble avoir payé, le Brésilien lâchant qu’il serait toujours là si le Barça avait besoin de lui. C’est visiblement toujours le cas, et sa condition physique très correcte pourrait même lui permettre de disputer quelques matchs avant la fin de l’année si Xavi le juge utile.