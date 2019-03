Real : Zidane est de retour chez lui, et il promet du changement !

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Officialisé en fin de journée, le come-back de Zinedine Zidane au Real Madrid fait couler beaucoup d’encre. Et ce lundi soir, le technicien français était en conférence de presse au côté de son président Florentino Pérez. L’occasion pour le champion du monde 1998 de revenir sur son départ de l’été dernier et sur les raisons de son retour très inattendu. Par ailleurs, Zinedine Zidane a promis de nombreux changements à l’avenir. Avec sans doute un mercato très mouvementé l’été prochain…

« Je sais que c'est un jour particulier pour tout le monde. Je suis très heureux, le plus important, c’est de revenir à la maison. Je n'ai rien de spécial à dire, je suis très heureux de revenir, j'ai hâte de travailler de nouveau et remettre le club où il doit être. Ce qui compte, c'est de travailler dès demain. Je suis content, très content de revenir travailler dans ce grand club et surtout avec cette équipe. Je suis parti du club parce que le club en avait besoin. L'équipe en avait besoin, elle avait tout gagné, elle avait besoin d'un changement. Il fallait changer, selon moi, à ce moment-là. J'ai pris la décision de revenir parce que le président m'a appelé. Comme j'aime beaucoup le club et le président, je suis là. Après huit mois, j'ai envie de revenir entraîner. A la fin de la saison, j'ai pris la décision de partir parce qu'il fallait du changement. Des choses vont changer, il le faut. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de ça. Je suis de retour et on va prendre le temps de parler pour voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, il reste 11 matchs et nous voulons bien finir. Je suis là parce que le président m'a appelé et j'aime beaucoup ce club. Un retour de Ronaldo ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il reste 11 matchs, on va penser à cela et on verra. Vous savez ce qu'a fait Cristiano ici, il fait partie de l'histoire du club et personne ne l'enlèvera. Mais ce n'est pas le sujet » a confié le nouveau coach des Merengues, lequel a donc remplacé Santiago Solari malgré le succès du Real Madrid ce week-end à Valladolid.