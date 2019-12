Real : Zidane a trouvé plus fort que lui, le Français s’avoue vaincu

Dans : Liga.

Principale affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City opposera Zinédine Zidane à Pep Guardiola. Deux des meilleurs entraîneurs au monde.

On ne gagne pas trois Ligues des Champions consécutives par hasard. Et ça, tous les entraîneurs le savent, à commencer par Pep Guardiola. De son côté, l’Espagnol a remporté deux titres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le FC Barcelone. Mais n’a pas réussi à soulever ce trophée tant convoité avec le Bayern Munich ni Manchester City. Le manager des Citizens est donc bien placé pour savoir que le Français a réalisé un exploit énorme, un de plus après sa riche carrière de joueur.

« J'ai rêvé, en tant que joueur de football, de jouer avec lui, confiait Guardiola cette semaine sur Zidane. Au final, ce n'est pas arrivé. Quand je suis parti de Barcelone, je rêvais de jouer à la Juventus Turin, mais ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou quatre fois. Je pense que c'est une personne incroyable, qu'il gère la pression. Je l'admire, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de personnes dans le monde du football. Ce sera un plaisir de le revoir. »

La réponse de Zidane

Les deux hommes se croiseront en février pour les huitièmes de finale de la C1. Un rendez-vous que le coach du Real Madrid attend aussi avec impatience, lui qui a répondu aux éloges de son homologue. « Ce sera spécial de jouer contre lui. Je l'ai beaucoup affronté en tant que joueur. Je le respectais comme joueur et je le respecte comme entraîneur. Je pense que c'est le meilleur entraîneur au monde, a estimé l'ancien milieu offensif. Il l'a démontré pendant toute sa carrière. Je suis content de jouer contre son équipe. » En réalité, ce sont tous les amateurs de football qui se réjouissent de cette affiche !