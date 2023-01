Vinicius insulté, l'Espagne a un problème et le Real le dit

Il y a quelques jours, le Real Madrid se sortait du piège Valladolid en Liga. Mais un événement marquant a eu lieu lors de cette rencontre, des insultes racistes proférées à l'encontre de Vinicius Junior.

Le Real Madrid a remis la marche avant en Liga après son succès sur Valladolid il y a quelques jours. Un doublé de Karim Benzema a suffi au bonheur de Merengue bougés collectivement. Cela a également été le cas en tribunes, notamment pour un joueur : Vinicius Junior. Lors de son remplacement, le Brésilien a dû faire le tour du stade. C'est alors que des « supporters » de Valladolid ont proféré des insultes racistes à l'encontre du crack auriverde. De quoi faire réagir Vinicius, exaspéré par le manque d'actions de la Liga concernant ce genre de problèmes qui gangrènent le football espagnol depuis de nombreuses années. Du côté du Real Madrid, on espère aussi que les instances réagiront avec sévérité pour ne plus voir ce genre d'incidents arriver dans des stades.

🎙Vinicius Junior:



“Racists keep going to stadiums to watch the biggest club in the world up close and La Liga keeps doing nothing. I will continue to hold my head high & celebrate victories. In the end it is MY fault.”



