Real ‍: Vinicius dénonce un énorme complot national contre lui

Par Hadrien Rivayrand

Vinicius Jr espère réaliser une grande saison sous les couleurs du Real Madrid. D'autant que ça pourrait bien être sa dernière sous le maillot merengue...

Le Real Madrid a réussi un grand coup cet été en parvenant à signer Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France doit partager l'affiche avec d'autres stars, comme Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr. Un Vinicius Jr qui fait beaucoup parler de lui en Espagne. Ces dernières semaines, des rumeurs d'un départ en Arabie saoudite ont émergé, et pourraient prochainement revenir. Surtout que le Brésilien ne vit pas sa meilleure vie en Espagne. Le week-end passé contre la Real Sociedad, le crack auriverde a de nouveau demandé aux fans adverses de se taire après son penalty. Une attitude contestée, lui dont les provocations à répétition commencent à agacer.

Vinicius, le moral est à zéro ?

En interne, Vinicius Jr aurait de plus en plus de mal à gérer la situation autour de lui. Selon les informations de la Cadena Ser, le Brésilien se sent plus seul que jamais au Real Madrid, avec comme seul vrai allié, Carlo Ancelotti. Il faut dire que les récentes déclarations de Vini Jr sur le racisme en Espagne ne passent pas du tout, notamment à l'intérieur du vestiaire madrilène. Dani Carvajal n'avait par exemple pas hésité à contredire son coéquipier, affirmant que l'Espagne n'était pas raciste et qu'elle devait conserver l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Pour Vinicius Jr, une réelle campagne médiatique contre lui existe de l'autre côté des Pyrénées. Pas un jour ou presque ne se passe sans qu'une information néfaste sur lui apparaisse. Dernièrement, on parlait de tensions avec Kylian Mbappé, alors que les deux stars sont pourtant proches dans le vestiaire. Le média rajoute qu'à l'heure actuelle, bien que certains au Real Madrid ne soient pas fans de son attitude envers les arbitres, l'attaquant garde le soutien de stars dans la capitale, comme Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni. Mais la situation n'est pas des plus agréables pour lui. Et s'il garde un soutien public de la part de son club, beaucoup commencent à s'agacer sur son cas. Difficile donc d'imaginer dans ces conditions un avenir sur le long terme au Real Madrid alors que chaque match à l'extérieur est sujet à polémiques.