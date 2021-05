Real Madrid : Zidane c'est fini, la vérité éclate !

Dans : Liga.

Le Real Madrid ne l'a pas officialisé, mais c'est désormais un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane quittera les Merengue à la fin de la saison. Ses joueurs le savent depuis une semaine.

Les révélations de Télé Madrid étaient vraies, Zinedine Zidane a finalement décidé que cette saison 2020-2021 était la dernière sur le banc du Real Madrid. Les confirmations sont désormais tombées de partout, même si forcément Florentino Perez n’a pas communiqué sur ce sujet au moment où son club joue le titre en Liga. Ce qui est certain, c’est que le vestiaire de la Maison blanche a été parfaitement hermétique puisque Karim Benzema et ses coéquipiers avaient été informés du choix de Zinedine Zidane le week-end dernier. Après l’élimination à Chelsea, et avant le match contre Séville, Zizou avait prévenu son effectif que son choix, mûrement réfléchi, était désormais fait. Depuis, tout le monde gardait le secret, même si finalement cette information a fini par fuiter.

Raul remplacera Zidane au Real Madrid

Du côté de Marca, on fait déjà le bilan des deux passages de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid avec 11 titres, ou 12 si le club de la capitale espagnole décroche la Liga actuellement dominée par l’Atlético. Dans la longue histoire de ce qui est probablement le plus grand club de football du monde, seul Miguel Munoz a fait mieux entre 1959 et 1974 avec 14 titres, dont deux victoires en Coupe d’Europe des Clubs Champions, pour le Real Madrid. Désormais, l’heure est venue de savoir qui va succéder à Zinedine Zidane, et le quotidien sportif proche des Merengue en est persuadé, Raul est actuellement le mieux placé, même si Löw et Allegri sont aussi évoqués. Le responsable espagnol de la Castilla est tête de série numéro 1, l’ancien joueur étant en plus un des chouchous des supporters du Real Madrid.