Real Madrid : Une crise et quatre coupables déjà dénoncés !

Suite à la nouvelle défaite du Real Madrid à Alavés, Florentino Pérez a clairement envie de couper certaines têtes...

Cette fois, le Real est bel et bien en crise. Orphelin de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, qui ont offert un triplé historique en Ligue des Champions avant leur départ, la Maison Blanche vit une période noire... En enchaînant trois défaites lors des quatre derniers matchs, contre le FC Séville en championnat (0-3) puis au CSKA Moscou en C1 (0-1) et enfin à Alaves en Liga samedi (0-1), les Merengue voient rouge, alors que le Barça peut prendre trois points d'avance en cas de succès à Valence. Autant dire que la situation est intenable pour Florentino Pérez. Et après l'humiliation reçue au Pays Basque, le président du Real va faire des choix.

Selon Don Balon, Pérez a quatre cibles dans son viseur : Julen Lopetegui, Gareth Bale, Karim Benzema et Luka Modric. Remplaçant de Zizou, l'ancien sélectionneur de l'Espagne est déjà sur la sellette, et le nom de Rafa Benitez circule à Madrid. Ensuite, pour réveiller ses deux attaquants, qui ne sont pas prêts de faire oublier CR7, le boss madrilène veut amener une forte concurrence dès le mercato de janvier. Et concernant le milieu croate, Pérez veut lui remettre les idées en place, alors qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a gagné The Best. Pour sonner le réveil du Real, le président Pérez veut donc s'en prendre à ses étoiles. Reste à savoir si cela va marcher. Réponse après la trêve internationale d'octobre.