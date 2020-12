Esp : Zidane promet de ne pas rester 26 ans au Real Madrid !

Dans : Liga.

Très sérieusement menacé ce week-end, Zinedine Zidane a éloigné la menace d’un licenciement en battant le FC Séville puis le Borussia Mönchengladbach.

L’entraîneur du Real Madrid a prouvé qu’il était toujours l’homme de la situation et surtout que son vestiaire était à fond derrière lui. Certains observateurs commençaient sérieusement à en douter dans la capitale espagnole. En ce sens, la victoire face aux Allemands, synonyme de qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions et de première place de ce bouillant groupe B, était primordiale. Un soulagement pour Zinedine Zidane, lequel a évoqué son avenir au micro de RMC après la rencontre. Et s’il n’a pas caché son envie de faire encore un bon bout de chemin au Real Madrid, le champion du monde 1998 a promis qu’il ne ferait pas une carrière à la Sir Alex Ferguson, lequel est resté durant 26 ans sur le banc de Manchester United entre 1986 et 2013.

« Je ne serai jamais le Sir Ferguson du Real Madrid. Ce que je veux, c'est profiter de ce que je fais. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, je ne me pose même pas la question. Je ne pense qu'à mon quotidien, à la chance que j'ai d'être dans ce grand club, avec ces grands joueurs. Même dans les moments difficiles, j'aime ça. Pas juste quand nous gagnons. Ça fait un moment que je suis en Espagne, à Madrid, et j'aimerais continuer un peu. Je suis content du match. Nous avons réalisé une grande performance dans un match important. Nous voulions nous qualifier et finir premiers du groupe, nous avons réussi. Je crois que les supporters peuvent être fiers de l'équipe. En tant que supporter moi-même, j'ai apprécié la rencontre » a commenté Zinedine Zidane, qui compte déjà près de 230 matchs au Real Madrid (149 victoires) entre 2016 et 2019, malgré un break lors de la saison 2018-2019. Un incroyable bilan...