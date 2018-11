Real Madrid : Un mercato d’hiver de feu annoncé !

Dans : Liga, Foot Europeen.

En difficulté en Liga, pas forcément impérial en Ligue des Champions même si c’est au printemps qu’il accélère en général, le Real Madrid connaît un début de saison délicat qui a déjà provoqué le limogeage de Julen Lopetegui.

Le changement d’entraineur a pour le moment fait du bien, même si les socios se demandent quand même ouvertement si l’effectif est suffisant pour remplir les objectifs toujours aussi élevés de la Maison Blanche. Et visiblement, la direction a bien compris le problème puisque des investissements majeurs sont attendus pour cet hiver. Le quotidien Marca annonce ainsi qu’une enveloppe de 200 ME est mis à disposition des recruteurs, dans le but de faire venir au moins trois nouveaux joueurs.

Et il y en aura pour tous les goûts puisque le Real Madrid cherche à faire venir un défenseur central, qui pourrait être le néo-international Mario Hermoso (Espanyol Barcelone), un milieu de terrain et un attaquant de pointe. A ce poste, c’est une nouvelle fois le nom de Mauro Icardi, intenable avec l’Inter Milan, qui est évoqué de manière prononcé. Et l’enveloppe annoncée pourrait donc être sacrément utile, puisque l’attaquant argentin est évalué à 110 ME par son club.