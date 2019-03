Real Madrid : Le football paraît si simple avec Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, après la victoire contre le Celta Vigo (2-0) : « Peu de choses ont changé. J'ai vite retrouvé mes habitudes. L'équipe a envie de bien terminer la saison, qui est compliquée car il n'y aura pas de trophées. Tout n'est pas à jeter dans cette saison. Il faut aussi accepter d'être moins bien, parfois. Aujourd'hui, nous avons eu du mal à débuter. Mais c'est une victoire méritée. Les supporters veulent retrouver leurs joueurs, leur équipe. Je pense qu'ils ont été contents. Sur le terrain, les joueurs ont répondu. Mon retour ? Je suis parti naturellement, et je reviens naturellement. Ici, je suis chez moi. La trêve internationale ? On a deux semaines pour préparer le prochain match. Pour moi, c'est super important : tu as le temps de travailler avec les joueurs, de parler avec eux, de mettre des choses en place. Ce que j'attends de mes joueurs, c'est qu'ils retrouvent leurs sensations. Mon discours a été vraiment simple. C'est ce que les joueurs avaient besoin d'entendre. Juste leur dire : qu'on se fasse plaisir, qu'on joue, qu'on coure ensemble et qu'on soit unis quand on n'a pas le ballon, et après qu'on s'amuse quand on a le ballon, et c'est ce qu'on a fait ».