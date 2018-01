Real Madrid : Gareth Bale, simple monnaie d’échange pour Hazard ou Kane ?

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Ce n’est pas vraiment un mystère, si le Real Madrid se montre pour le moment calme dans ce mercato hivernal, une énorme révolution est prévue pour l’été prochain.

La BBC ne convainc plus Florentino Perez, qui veut du sang neuf et prestigieux pour son attaque la saison prochaine. Pour cela, la vente de Gareth Bale, qui peine à enchainer les matchs convaincants et est trop souvent blessé aux yeux de ses dirigeants, semble inévitable. Si Manchester United s’est déjà placé pour récupérer l’international gallois, la Maison Blanche a d’autres plans annonce Don Balon.

Le journal espagnol annonce en effet que le champion d’Europe en titre préfèrerait céder Gareth Bale à Tottenham, pour un retour au bercail, ou à Chelsea, afin de faciliter la venue d’au moins une des deux cibles de Perez. Il s’agit, en ce qui concerne les Spurs, du buteur Harry Kane, et pour Chelsea, du chouchou de Zinedine Zidane Eden Hazard. Voilà qui devrait aider à faire baisser les prix, même si la valeur du Gallois est désormais estimée à un peu moins de 100 ME. Et quand on sait que Tottenham attend une offre de 340 ME pour céder son international anglais, on se dit que cela laisse de la marge à des négociations bien difficiles.