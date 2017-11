Real Madrid : Cristiano Ronaldo n'est pas mort, la preuve

Dans : Liga, Ligue des Champions.

En difficulté cette saison en championnat, Cristiano Ronaldo retrouve sa compétition ce mardi soir à l’occasion du match contre l’APOEL Nicosie : la Ligue des Champions.

Sur la scène européenne, l’international portugais n’est plus le même. La preuve : tandis qu’il galère avec un but inscrit seulement en 8 matchs de Liga, le buteur du Real a déjà scoré à 6 reprises (en 4 matchs) en Ligue des Champions. Ce mardi soir, il a l’occasion d’entrer encore un peu plus dans l’histoire…

S’il venait à marquer à Nicosie, le buteur portugais inscrirait alors son 17e but en Ligue des Champions sur l’année civile 2017. Une statistique énorme qui prouve l’importance de Cristiano Ronaldo dans la compétition malgré ses déboires en championnat. De plus, le n°7 de l’équipe de Zinedine Zidane conserve la confiance de ses partenaires.

En conférence de presse d’avant-match, Marco Asensio s’est montré optimiste sur le retour en force de CR7. « Il est bien, comme toujours, avec beaucoup d'envie. Il n'a pas eu de chance en Liga mais Cristiano revient toujours et il va retrouver ses habituelles stats ». En crise de confiance, le Real aura bien besoin d’un grand Ronaldo pour retrouver de la sérénité et conforter son avance sur le Borussia Dortmund dans son groupe de C1.