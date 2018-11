Real Madrid : Benzema sacrifié au mercato pour un nouveau buteur ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid a connu une première partie de saison assez chaotique, le limogeage de Julen Lopetegui concrétisant les soucis des Merengue après les départs conjugués de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo. Et même si le club espagnol a semblé retrouver quelques couleurs avant la trêve internationale, la presse madrilène est persuadée que Florentino Perez va faire bouger les choses lors du prochain mercato. Le quotidien Sport affirme que le président du Real Madrid souhaite rapidement faire venir un vrai buteur, histoire de remplacer Karim Benzema et Gareth Bale, deux joueurs qu'il apprécie mais dont il a compris qu'ils ne pouvaient combler le vide laissé après le départ de CR7.

Le Real Madrid serait donc à l'écoute des offres pour son attaquant français, lequel a tout gagné sous le maillot de la Maison Blanche. Et pour remplacer Karim Benzema et Gareth Bale, les noms de Falcaco, Zlatan Ibrahimovic, Maxi Gomez et Borja Iglesias circulent depuis quelques jours dans les coursives de Santiago-Bernabeu. Reste que l'année 2018 n'est pas finie pour les Merengue et que KB9 a encore quelques occasions de montrer à son patron que finalement il a toujours sa place dans un effectif où l'ancien lyonnais est un cadre. Karim Benzema n'a plus qu'à faire parler la poudre.