Real Madrid : Benzema intransférable, il va prolonger !

Buteur contre le Barça le week-end dernier, Karim Benzema a été précieux pour le Real Madrid face à Liverpool en Ligue des Champions.

L’ancien buteur de l’Equipe de France réalise une saison à couper le souffle au Real Madrid avec 25 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Homme fort de Zinedine Zidane, il s’est imposé au fil des semaines comme l’atout offensif n°1 des Merengue, une énorme prouesse. Tandis que son bail avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2022, Karim Benzema a parfois été cité comme un candidat au départ lors du prochain mercato en raison de son âge et de sa situation contractuelle. Mais à en croire les informations obtenues par le journal Marca, le Real Madrid a acté la décision de prolonger le contrat de Karim Benzema d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023.

Aux yeux de Florentino Pérez, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais fait partie des cinq joueurs intransférables du Real Madrid lors du prochain mercato en compagnie des prometteurs Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo et Martin Odegaard, actuellement prêté à Arsenal. Avec la prolongation attendue de Karim Benzema, le mercato du Real Madrid va s’accélérer et Florentino Pérez pourrait également se montrer plus offensif sur d’autres dossiers. Les situations de Raphaël Varane et de Sergio Ramos sont logiquement au cœur des préoccupations dans la capitale espagnole.

Le champion du monde français n’a plus qu’un an et demi de contrat au compteur (2022) et suscite l’intérêt de Manchester United et du PSG. La donne est encore plus urgente en ce qui concerne Sergio Ramos, libre au mois de juin et qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club formateur pour prolonger. Luka Modric est dans la même situation que Sergio Ramos mais le quotidien AS informe ce vendredi que le Croate a trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2022, avec une baisse de salaire à la clé. La qualification en demi-finale de la Ligue des Champions a vraisemblablement permis d'accélérer sur bon nombre de dossiers au Real Madrid.