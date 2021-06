Real Madrid : Ancelotti favori à la succession de Zidane !

Dans : Liga.

Lundi soir, la Cadena SER affirmait à la surprise générale que Carlo Ancelotti était un prétendant sérieux à la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Antonio Conte et Raul semblaient en revanche avoir une nette longueur d’avance sur l’entraîneur d’Everton. Ce n’est plus le cas, à en croire les informations de Marca. Et pour cause, Marca lâche une bombe ce mardi midi en affirmant que Carlo Ancelotti est le favori absolu pour prendre la succession de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du Real Madrid. Le « mister » italien aurait également l’avantage sur Mauricio Pochettino dans l’esprit de Florentino Pérez et des dirigeants madrilènes, convaincus par l’option de faire revenir Carlo Ancelotti.

Aux manettes d’Everton depuis 2019 (31 victoires, 14 nuls, 22 défaites), Carlo Ancelotti a dirigé le Real Madrid de 2013 à 2015 avec en point d’orgue la dixième Ligue des Champions de l’histoire du club merengue, la célèbre « décima ». L’histoire retiendra aussi que Zinedine Zidane avait été l’adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid avant d’en devenir l’entraîneur principal, et que c’est l’Italien qui pourrait cette fois succéder à son ancien adjoint. Une drôle d’histoire qui demande toutefois confirmation car avec l’imprévisible Florentino Pérez, il y a souvent des surprises.