Esp : Carlo Ancelotti de retour au Real Madrid ?

En quête d'un remplaçant après le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid semble vouloir faire revenir Carlo Ancelotti.

Florentino Perez a pris un uppercut ce lundi en lisant la lettre ouverte adressée par Zinedine Zidane aux supporters madrilènes, l’entraîneur français lui faisant porter la totale responsabilité de son choix de partir. Histoire de reprendre la main, et de ne pas laisser le poste vacant, le président du Real Madrid semble avoir déjà une vision précise sur celui qu’il veut installer sur le banc des Merengue. La Cadena Ser, qui est proche de la Maison Blanche, affirme que Perez a repris contact avec Carlo Ancelotti il y a quatre jours et que le retour de l’entraîneur italien, qui a déjà occupé ce poste entre 2013 et 2015, est le choix numéro 1 pour les dirigeants du Real Madrid devant Raul et Antonio Conte.

Du côté d’Everton, on semble avoir déjà eu des échos sur un possible départ de Carlo Ancelotti vers la Liga, puisque le club de Liverpool a déjà activé ses réseaux afin de trouver un manager si l’Italien choisissait de répondre favorablement à une offre du Real Madrid. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours précise le média espagnol avec une annonce d'ici la fin de semaine.