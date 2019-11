Real Madrid : Alexandre Ruiz écoeuré par Gareth Bale

Dans : Liga.

Gareth Bale a fait fort dans la provocation en posant avec un drapeau où il était clairement dit que le Real Madrid n'était pas sa priorité. Pour Alexandre Ruiz, le club doit en finir avec le joueur gallois.

Déjà guère en odeur de sainteté auprès des supporters du Real Madrid, Gareth Bale a mis de l’huile sur le feu mardi soir en fêtant la qualification du Pays de Galles avec ses coéquipiers derrière un drapeau désormais célèbre « Le Pays de Galles, le golf, le Real Madrid. Dans cet ordre ». La photo a fait l’effet d’une bombe chez les Merengue, et l’on peut désormais se demander comment l’aventure madrilène de Gareth Bale va pouvoir continuer. Pour Alexandre Ruiz, qui ne cache pas ses affinités madrilènes, il est temps pour Florentino Perez et Zinedine Zidane de prendre la seule mesure qui s’impose, à savoir virer l’international gallois.

Et le journaliste de BeInSports de donner les raisons de sa position farouchement remontée contre Gareth Bale. « Cette moquerie a assez duré. Le Real Madrid doit se délester de Gareth Bale. Sans plus attendre. Précision. La moquerie est pour moi double voire triple. Le Real Madrid s'est trompé en 2013 en enrôlant Gareth Bale à ce prix et en pensant en faire LE joueur "franchise" de l'ère post-Cristiano. Enfin triple car oui, l'attitude du joueur n'est pas professionnelle », a confié, via Twitter, un Alexandre Ruiz qui ne veut plus voir le joueur gallois sous le maillot du Real Madrid. Et il n’est pas le seul à penser cela.