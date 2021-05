Real : Le successeur de Zidane déjà identifié ?

Dans : Liga.

A moins d’un improbable retournement de situation, Zinedine Zidane ne sera plus l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine.

Fatigué par les critiques ainsi que par les rumeurs permanentes sur son avenir, le coach tricolore aurait pris la décision de quitter le Real Madrid en fin de saison. Un choix qui va automatiquement entraîner une révolution dans la capitale espagnole, où Florentino Pérez est déjà au boulot pour trouver le successeur du champion du monde. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, c’est Massimiliano Allegri qui est la priorité du Real Madrid pour prendre la suite de Zinedine Zidane.

De son côté, l’insider Fabrizio Romano confirme cette piste et affirme qu’une réunion est prévue cette semaine entre l’ex-entraîneur de la Juventus Turin et Florentino Pérez. Le journaliste indique par ailleurs que la priorité de Massimiliano Allegri est de trouver un accord avec le Real Madrid pour en devenir l’entraîneur cet été.

Zidane veut partir, le Real ne le retient pas

Sur l’antenne de RMC, Fred Hermel est par ailleurs revenu sur le probable départ de Zinedine Zidane, lequel ne fait plus beaucoup de doute désormais. « J’ai du mal à penser que Zidane annonce son départ aux joueurs à trois matchs de la fin, avec un titre à conquérir ! Les médias font ça pour faire du buzz. Cependant, on sent la fin de cycle, il quittera le club sans drame ! Toutes les déclarations de Zidane vont dans le sens de son départ. Je suis persuadé qu’il va partir à 99 %. Mais ce ne sera pas que sa décision personnelle, c’est aussi parce que les dirigeants ne veulent plus de lui. Ils veulent faire un autre projet, sans lui » a notamment détaillé le correspondant permanent de RMC à Madrid. Une page est toute proche de se tourner à Madrid, où le départ de Zinedine Zidane est imminent.