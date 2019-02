Real : Le départ de Zidane, il ne s'en est toujours pas remis

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Titulaire indiscutable sous Zinedine Zidane au Real Madrid, Marcelo est désormais un simple remplaçant aux yeux de Santiago Solari.

Sportivement, le départ du Français a donc été un énorme coup dur pour le défenseur brésilien. Mais au-delà de ça, la démission du champion du monde 1998 a raisonné comme un véritable traumatisme pour Marcelo, lequel aurait carrément donné « (sa) vie » pour Zinedine Zidane. C’est ce qu’il a expliqué au détour d’une interview accordée à Esporte Interativo, et qui prouve à quel point l’ancien manager du Real faisait l’unanimité.

« C'était un départ étrange. C'était un communiqué et la plupart d'entre nous n'étaient pas au courant, ce fut un choc. Nous parlions tous les jours. Il s'intéressait à moi et me défendait. C'était pour moi un très grand, un professionnel, pas seulement pour les titres. Il me défendait beaucoup et moi je donnais tout pour lui, je courais, je me battais, je jouais blessé. J'ai pratiquement donné ma vie pour Zidane » a lâché celui qui était encore récemment considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Et qui n’est désormais plus que la doublure de Sergio Reguillon. Les temps changent...