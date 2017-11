Real : Karim Benzema entre dans l'histoire et règle ses comptes

Dans : Liga, Ligue des Champions.

Mardi soir, Karim Benzema s’est illustré à l’occasion du match entre le Real Madrid et l’APOEL Nicosie. Auteur d’un doublé, l’international français (81 sélections) est devenu le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions avec 53 buts. En crise de confiance et en panne de buts ces dernières semaines, l'ex-Lyonnais retrouve le moral. Après la rencontre, il était en tout cas regonflé à bloc, expliquant notamment au micro de BeIN SPORTS qu’il était « un grand joueur » et peu importe ce que pensent ceux qui ne sont pas contents.

« Ce n’est pas une question de minutes (sans marquer). Il y a des passes comme ça où tu ne marques pas. Et d’autres où tu marques tous les week-ends, toutes les semaines. L’essentiel, c’est d’être présent à chaque fois en fait. Il ne faut pas écouter ce qui se dit. Je fais mon travail ici. Je suis dans le meilleur club du monde, je suis un très grand joueur. Celui qui n’est pas content, c’est son problème » a lancé l’ex-buteur de l’Equipe de France, bien décidé à faire taire les critiques à son égard depuis quelques semaines. Il faut dire que malgré son apport indéniable au jeu du Real Madrid, le n°9 merengue n’a inscrit qu’un but en Liga cette saison. Assurément trop peu pour un joueur de son standing…