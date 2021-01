Real : Coup de théâtre pour l’avenir de Benzema ?

Dans : Liga.

Meilleur joueur offensif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, Karim Benzema collectionne les buts et les passes décisives.

Décisif à 18 reprises depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l’attaquant tricolore de 33 ans est à l’apogée de sa carrière. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, l’ancien Lyonnais a récemment fait l’objet de discussions entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez. D’après les informations rapportées par Tutto Mercato Web, les deux hommes sont rapidement arrivés à la conclusion qu’il était logique de proposer à Karim Benzema une prolongation de contrat, dont la durée et les conditions salariales n’ont pas filtré. On pouvait penser que « KB9 » attendait ce signe du Real Madrid avec impatience, mais les intentions du natif de Lyon sont troublantes…

Et pour cause, le média rapporte que Karim Benzema n’a pas encore répondu aux avances du champion d’Espagne en titre. Comme un poisson dans l’eau dans la capitale espagnole, qu’il a rejoint en juillet 2019 dans le cadre d’un transfert en provenance de Lyon pour 35 ME, Karim Benzema réfléchirait sérieusement à quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Dans quel but ? Fin de carrière, retour à Lyon ou expérience dans une destination exotique, tous les scénarios sont possibles. Si cette hésitation du clan Benzema venait à se confirmer, le Real Madrid ne devrait en tout cas pas rester les bras croisés, et pourrait intensifier les négociations avec le PSG ou avec le Borussia Dortmund pour s’offrir un buteur du calibre de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland. Par le passé, le nom d’Harry Kane (Tottenham), également associé au PSG depuis la venue de Mauricio Pochettino, a parfois été évoqué au Real Madrid…