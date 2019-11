Real : Gros contrat en vue, Benzema met le PSG et l’OL de côté

Dans : Liga.

Définitivement écarté de l’équipe de France par le président Noël Le Graët, Karim Benzema (31 ans) a de quoi se consoler. Au Real Madrid, ses dirigeants lui préparent une belle récompense.

Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema est devenu le principal atout offensif du Real Madrid depuis le départ du Portugais l’année dernière. Avec neufs buts inscrits cette saison en Liga, l’attaquant français occupe actuellement la place de meilleur buteur du club et du championnat espagnol. On peut dire que KB9 a pris une nouvelle dimension à la Maison Blanche, ce dont les dirigeants sont bien conscients, d’où leur volonté de récompenser leur avant-centre arrivé en 2009. En effet, Marca nous apprend que le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de son numéro 9 de deux années supplémentaires.

Ainsi, Benzema profiterait d’un bail jusqu’en 2023, et d’un nouveau salaire à la hauteur de son statut, beaucoup plus proche des rémunérations offertes à Gareth Bale ou Sergio Ramos. Sans surprise, les deux parties sont confiantes quant à l’issue des discussions qui ont déjà commencé. On se dirige donc vers un accord, malheureusement pour les clubs à l’affût dont le Paris Saint-Germain fait partie selon le quotidien madrilène. Rappelons également que l’Olympique de Lyonnais et son directeur sportif Juninho espèrent récupérer leur ancien attaquant pour sa fin de carrière. A priori, le club rhodanien devra patienter au moins quatre ans, le temps que Benzema termine son superbe parcours dans la capitale espagnole.