Real : Et les cadres, ils en pensent quoi de Benzema ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

De nouveau muet face au Paris Saint-Germain (3-1) mercredi en Ligue des Champions, Karim Benzema n’échappe toujours pas aux critiques.

La presse espagnole ne s’en lasse pas et prend même un malin plaisir à rappeler les statistiques de l’attaquant du Real Madrid. L’une d’entre elles souligne les 15 buts du Français depuis un an, soit depuis 54 rencontres ! Sur cette période, l’ancien Lyonnais a terminé 41 matchs sans trouver le chemin des filets. Du coup, le sujet Benzema est revenu pendant la conférence de presse de Zinédine Zidane ce samedi. Et comme d’habitude, l’entraîneur madrilène a défendu son compatriote.

« J'ai confiance en tout mon effectif, pas seulement en Benzema, a répondu le technicien. Nous avons beaucoup de matchs, encore plus en ce moment. Nous aurons des matchs à jouer avec seulement deux entraînements pour nous préparer, nous aurons besoin de tout le monde. Je veux qu'ils soient tous prêts, et ils le sont. » Nos confrères ibériques le savent, il ne faut pas compter sur Zidane pour critiquer Benzema.

Ronaldo soutient le Français

Mais qu’en pensent les cadres du vestiaire ? D’après Marca, l’international tricolore a également le soutien de ses coéquipiers. Le capitaine Sergio Ramos n’hésite pas à défendre « KB9 » en public. Et Cristiano Ronaldo est toujours aussi ravi de jouer aux côtés d’un attaquant au profil de Benzema. Ce dernier n’est donc pas près de quitter l’équipe type du Real.