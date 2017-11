Real : Griller Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or, Benzema kifferait

Dans : Liga.

Nominé dans la liste des 30 finalistes pour remporter le Ballon d’Or, Karim Benzema ne s’en cache pas : il rêve de souffler cette distinction à son ami Cristiano Ronaldo. Dans les colonnes du magazine Les Inrockuptibles, il a avoué que cette récompense individuelle était toujours l’un de ses grands objectifs. « J’ai toujours le Ballon d’Or en tête. Je fais partie de la sélection des trente nominés et je rêve toujours de l’obtenir. Je sais que ça sera dur, mais ce n’est pas impossible » a-t-il lancé.

Au cours de cet entretien, l’ancien attaquant de l’Equipe de France s’est également exprimé au sujet de joueurs pour qui le Ballon d’Or est inaccessible depuis bien longtemps : Samir Nasri, Hatem Ben Arfa et Jérémy Ménez. Karim Benzema l’affirme, il est le moins talentueux de cette génération. « Je suis arrivé après Jérémy Ménez, Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. Pour moi, c’est trois-là étaient les plus talentueux de notre génération. Le problème, c’est que je pense qu’à certains moments ils ont baissé les bras trop vite. Pour moi, ils auraient pu jouer au Real ou au Barça facilement. Je me rappelle que lors de ma première saison au Real, c’était très dur, mais je me suis accroché » a lâché l’ancien attaquant de l’OL. Avec trois Ligues des Champions remportées, le natif du Rhône a bien fait de s’accrocher.