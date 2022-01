Real : Eden Hazard a tranché, adios Madrid !

Dans : Liga.

Enfin épargné par les blessures, Eden Hazard n’est cependant pas un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Preuve de sa rétrogradation dans la hiérarchie des attaquants au Real Madrid, Eden Hazard n’est même pas entré en jeu lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao dimanche soir (2-0). En plus de l’indiscutable Karim Benzema, des joueurs offensifs tels que Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Marco Asensio sont devant Eden Hazard dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Une situation qui est devenue insupportable pour l’ancien phénomène de Lille et de Chelsea, qui souhaite désormais quitter le Real Madrid au plus vite. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, ancien correspondant de RMC en Belgique, le choix d’Eden Hazard est ferme et définitif.

Hazard vers un retour en Premier League ?

« Eden Hazard veut quitter le Real Madrid. Sa situation sportive trouve aussi écho à sa situation médicale : Alors que le staff médical préconisait une nouvelle opération, le président Florentino Pérez a insisté pour l’éviter… Souhaitant le faire jouer pour le vendre » a dévoilé le journaliste sur son compte Twitter. Selon toute vraisemblance, le divorce est donc consommé entre Eden Hazard et le Real Madrid, qui va maintenant faire son maximum pour trouver une porte de sortie à l’international belge. Un temps cité dans le viseur de Lille au mercato, Eden Hazard a surtout une belle cote en Premier League. Malgré ses pépins physiques, il reste un joueur apprécié en Angleterre, où personne n’a oublié ses saisons phénoménales à Chelsea qui lui ont notamment permis d’être élu meilleur joueur de Premier League. Reste maintenant à voir si Eden Hazard devra se relancer dans un club de seconde zone ou si un cador anglais lui proposera un nouveau défi à 31 ans. Cette saison, le natif de La Louvière a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid pour un total de 0 but et 0 passe décisive…