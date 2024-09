Real ‍: Dérapage raciste en Espagne, Vinicius insulté par un dirigeant

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est parti sur un nouveau cycle depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, les Merengue ne comptent pas baisser leurs ambitions pour autant, loin de là même.

Carlo Ancelotti a énormément de matériel pour mener à bien les ambitions du Real Madrid cette saison. Il faudra néanmoins que l'Italien gère parfaitement les egos qui composent son vestiaire depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Si tout n'est pas encore parfait, toutes les parties concernées commencent à trouver leur rythme de croisière. Mais une polémique n'est jamais loin. Et s'il y a bien un joueur qui le sait, c'est Vinicius Jr. Qu'il soit impliqué directement ou indirectement, le Brésilien est sur toutes les lèvres en Espagne. Et certains se lâchent beaucoup trop à son sujet... C'est notamment le cas de Paco Roig, ancien président de Valence...

Encore un dérapage anti-Vinicius en Espagne...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Lors d'une interview accordée à Relevo, Roig a en effet vrillé au moment d'évoquer Vinicius, l'insultant carrément. « Le Real Madrid a un joueur Espagnol, deux blancs étrangers et huit noirs. Je les appelle le Real Migrants. Vinicius ? Vous savez ce qu'il a fait ici à Valence ? Il a escaladé la clôture de Mestalla et a dit : « Tu m'as traité de fils de pute ». J'étais à Mestalla ce jour-là avec mon petit-fils et mon fils. Et j'ai dit à mon petit-fils : « Alfonsito, qu'est-ce qu'ils disent ? Il m'a répondu : « ils le traitent d'imbécile » ». Je pensais qu'ils l'insultaient de singe. Mais non ! Et j'ai demandé à mon fils Alfonso, 40 ans, le père du petit : « Qu'est-ce qu'ils disent ? » Et il a dit pareil : Idiot. Vinicius sera un grand joueur mais c'est une merde en tant que personne. Il va toujours voir l'arbitre. Je suis allé en Amérique du Sud 20 ou 30 fois et rien ne m'est jamais arrivé. Je vais en Amérique du Sud avec humilité et je parle avec affection. Je ne peux pas y aller en disant que je suis le conquérant. Ce type ne peut pas agir comme ça. Il se prend pour qui ? ». De quoi créer logiquement une énorme polémique, alors que Vinicius Jr déplore depuis quelques semaines déjà les insultes à son sujet. Il avait même confié que l'Espagne devait régler ses problèmes de racisme, sous peine de mériter de se voir retirer la Coupe du monde 2030.