Real : Benzema vainqueur de Bale par KO au mercato !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Malgré sa victoire contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (3-1), le Real Madrid souhaite faire sa révolution... avec Benzema, mais probablement sans Bale.

L'inter-saison prochaine, et ce quel que soit le résultat du Real en Ligue des Champions, la seule compétition que l'équipe de Zidane peut encore remporter, les Merengue veulent bouleverser leur effectif. Après plusieurs années de calme, Florentino Pérez souhaite donc relancer la machine à galactiques en recrutant des pointures. Sauf qu'avant d'acheter, il faudra d'abord vendre des joueurs. Et alors que Karim Benzema était pressenti pour faire ses valises après neuf saisons de bons et loyaux services à Madrid, c'est finalement Gareth Bale qui semble sur le départ au sein de la BBC, selon AS.

Le choc contre le PSG avait donné une première indication, puisque l'attaquant gallois était remplaçant avant d'entrer en jeu à la place de... Benzema, avec une attitude dilettante avant, pendant et après la rencontre. Si Zidane reste bien l'entraîneur du Real, l'ancien de Tottenham a donc très peu de chances de rester à Madrid, où il n'est plus du tout intouchable, et où le coach français lui préfère Benzema. Acheté pour 101 ME durant l'été 2013, Bale pourrait donc être placé sur le marché des transferts l'été prochain par son président pour permettre au Real de relancer un nouveau projet... sans lui. La dure loi des grands clubs.