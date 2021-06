Ramos utilise Mbappé pour dynamiter le Real Madrid

Dans : Liga.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n'apprécie pas le comportement de Florentino Perez à son encontre. Et le défenseur a utilisé Kylian Mbappé pour dynamiter le vestiaire des Merengue.

Entre Sergio Ramos et le Real Madrid, le divorce semble désormais imminent, puisqu’après 16 ans passés dans la capitale le défenseur international de 35 ans n’a toujours pas prolongé et ne le fera probablement pas. Mais confirmant la chanson, l’histoire d’amour entre Ramos et Madrid va mal se finir si l’on en croit la radio espagnole Onda Cero. Le média madrilène révèle en effet que celui qui est un des joueurs les plus importants de la très longue histoire du Real Madrid est fou de rage contre Florentino Perez. Motif de cette fureur ? Ce dernier aurait décidé de ne rien proposer de sérieux à son joueur pour qu’il prolonge son contrat, lequel s’achève officiellement le 30 juin prochain. Le président des Merengue n’est pas opposé à ce que Ramos reste plus longtemps, mais tout comme il l’a fait pour conserver Luka Modric, Perez a réclamé à son défenseur de baisser son salaire en échange d'une extension de son engagement.

Et c’est cette proposition qui a scandalisé Sergio Ramos. Outré qu’un joueur aussi légendaire que lui soit placé face à un tel choix à la fin de son contrat, le défenseur a confié sa colère dans le vestiaire. Journaliste pour El Transistor, José Ramon de la Morena explique que l’international espagnol a prévenu ses coéquipiers que si Florentino Perez a réclamé des efforts salariaux à tout le monde c'est uniquement pour réussir à payer Kylian Mbappé, lequel n'aurait pas à faire des efforts et aurait obtenu ce qu'il voulait avant d'éventuellement dire oui au vice-champion d'Espagne. Ramos pense que le président du Real est obsédé par l’attaquant français du Paris Saint-Germain, au point de faire plier l’ensemble des autres joueurs pour payer l'addition. Informés des propos de leur joueur, les dirigeants madrilènes auraient décidé de ne plus revenir à la table des négociations avec Sergio Ramos.