PSG ‍: Madrid et Zidane, ce duo d'enfer pour s'offrir Mbappé

Par Eric Bethsy

Déterminé à retrouver un banc pour la saison prochaine, Zinedine Zidane n’a pas reçu la proposition attendue. Le Français pourrait tout de même retrouver le Real Madrid qui lui rouvre la porte au sein de sa direction. Mais pour accepter de revenir, l’ancien Merengue pose ses conditions.

Les semaines passent et Zinedine Zidane n’a toujours pas rebondi. L’entraîneur français n’a jamais caché son envie de retrouver un banc. Mais la proposition idéale n’est jamais venue pour celui qui espérait remplacer Didier Deschamps aux commandes de l’équipe de France. Récemment interrogé en marge d’un match de gala, l’ancien meneur de jeu s’est montré patient. « Ça viendra… je ne sais pas quand mais ça viendra », a confié Zinedine Zidane, qui a bien reçu quelques propositions ces derniers mois.

Pérez rouvre la porte à Zidane

Le Paris Saint-Germain a de nouveau tenté sa chance, toujours sans succès. Son ancien club de la Juventus Turin l’a également sondé mais les problèmes de la Vieille Dame avec la justice italienne l’ont peut-être refroidi. Quant au Real Madrid, Carlo Ancelotti a été confirmé pour la saison prochaine. Il n’empêche qu’un retour du Français dans la capitale espagnole reste d’actualité. Cette fois, le quotidien As précise que Zinedine Zidane n’est pas convoité pour le poste d’entraîneur.

Florentino Pérez n’a pas changé d’avis et accorde toujours sa confiance à l’Italien. Mais le président du Real Madrid se verrait bien intégrer son ancien milieu et coach au sein de l’organigramme. La source évoque un possible rôle de conseiller ou de consultant. Sauf que Zinedine Zidane, intéressé à l’idée d’un retour, y compris loin du terrain, réclame un poste avec un certain pouvoir. Florentino Pérez pourrait bien y réfléchir, lui qui n’a pas oublié que le Marseillais avait conseillé les signatures d’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, sans oublier l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qu'il pourrait définitivement convaincre.