Real : Florentino Pérez trompé par Karim Benzema au mercato ?

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Vainqueur du ballon d'or 2022, Karim Benzema n'a quasiment pas rejoué depuis son sacre. La faute à une blessure qui l'éloigne du terrain. Pendant son absence, le Real Madrid doit composer sans numéro 9, notamment à cause du Français.

La saison dernière, Benzema a été stratosphérique et a permis au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions ainsi que la Liga. Mais cette saison, l'attaquant français est moins en forme et fait face à des pépins physique assez inhabituels. Le Real Madrid est donc contraint de jouer sans son atout offensif principal. Si Vinicius Junior et Rodrygo parviennent pour le moment à maintenir le club de la Maison Blanche sur la bonne voie, l'absence d'un pur avant-centre commence à se ressentir, notamment en Ligue des Champions où le Real a été battu par le RB Leipzig. Avec seulement Mariano Diaz comme doublure du joueur de 34 ans, Carlo Ancelotti est orphelin d'un buteur de classe mondiale. Benzema a également sa part de responsabilité.

Karim Benzema a convaincu Florentino Pérez

Selon les informations d'El Nacional, c'est Benzema lui-même qui a convaincu Florentino Pérez que le Real Madrid n'avait pas besoin d'un autre attaquant. Si KB9 n'a pas de doublure à la hauteur du standing du club de la capitale espagnole, c'est parce que le Français a persuadé ses dirigeants qu'il était inutile de recruter un joueur à ce poste, malgré l'intérêt du club merengue au mercato pour Erling Haaland ou Kylian Mbappé. L'ancien lyonnais a ces dernières années apporté des garanties en ce sens, lui qui n'est quasiment jamais blessé et jamais suspendu. Le Real Madrid accueille Gérone ce dimanche 30 octobre et pour le troisième match consécutif, Benzema est absent et devra laisser ses partenaires reprendre seuls la première place du championnat espagnol. Le Real Madrid et Florentino Pérez prendront peut-être une autre décision lors du mercato hivernal pour renforcer l'attaque madrilène et pallier les absences de Karim Benzema, blessé au quadriceps de la jambe gauche.