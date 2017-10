Personne ne fait pire que Cristiano Ronaldo en Europe !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Buteur sur penalty face à Tottenham (1-1) mardi, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo continue de gonfler ses statistiques en Ligue des Champions.

Sur ses 15 derniers matchs en C1, l’ancien joueur de Manchester United totalise 15 réalisations ! Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais ne suit pas du tout le même rythme en Liga. Sans parler de son seul but inscrit, le futur Ballon d’Or 2017 peine à se montrer efficace malgré ses nombreuses tentatives.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a effectivement frappé 23 fois, pour 7 tirs cadrés et un but selon les chiffres d’Opta. Soit le pire ratio frappes/buts parmi les cinq principaux championnats européens ! Comme quoi, même CR7 peut traverser des moments difficiles face au but adverse. D’ailleurs, ce n’est pas le seul Merengue concerné puisque la « BBC » n’a inscrit que 4 buts sur 46 frappes en Liga. Avant la 9e journée de championnat, il serait temps de rectifier le tir sachant que le Real a encore 5 points de retard sur le FC Barcelone, leader.