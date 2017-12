Esp : Cristiano Ronaldo provoque le Barça avec un rêve énorme !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur du but de la victoire du Real Madrid et désigné meilleur joueur lors de la finale du Mondial des Clubs, samedi à Abou Dhabi, Cristiano Ronaldo était en verve après ce nouveau titre décroché avec les Merengue. Et, à quelques jours du Clasico à Santiago-Bernabeu, ce sera le samedi 23 décembre à 13h, CR7 a émis un souhait qui ressemble tout de même à une petite provocation.

En effet, Cristiano Ronaldo estime qu'il serait judicieux que les joueurs du Barça rendent hommage à leurs homologues du Real Madrid pour cette victoire dans le Mondial des clubs, point final d'une année historique pour les Merengue. « Franchement, j’aimerais, et ça serait une bonne chose que Barcelone nous fasse une haie d’honneur samedi prochain », a lancé Cristiano Ronaldo, bien conscient que cela pourrait être très mal vécu pour les supporters catalans dans une période très agitée. Mais forcément, avec cette petite phrase, CR7 fait comprendre aux joueurs du FC Barcelone qu'ils doivent s'incliner cette année devant la toute puissance du Real Madrid.