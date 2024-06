Officiel ‍: Une légende quitte le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Héros surprise de la saison du Real Madrid, Nacho a su profiter des sérieuses blessures de Militao et Alaba pour élever son niveau de jeu et être prépondérant dans la bonne saison du club espagnol. Le défenseur central ne confirmera toutefois pas à la Casa Blanca, puisqu’il s’est officiellement engagé avec Al-Qadsiah après 23 ans de présence au Real. Une énorme longévité pour le joueur de 34 ans, qui n’a pas souvent été un titulaire indiscutable, mais aura tout de même joué 364 fois pour le maillot merengue. Il y aura remporté 25 titres, dont 6 Ligues des Champions, soit l'un des plus beaux palmarès d'Europe.