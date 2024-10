Non, ce n’est pas fini entre Messi et le Barça

Dans : Liga.

Trois ans après son départ au Paris Saint-Germain, Lionel Messi resté lié au FC Barcelone sur le plan financier. Pendant la crise sanitaire, le milieu offensif et deux autres cadres avaient accepté de différer des salaires sur cinq ans. Des sommes que le club catalan finira de payer l’année prochaine.

Le FC Barcelone se refait enfin une santé. Pendant que son équipe occupe la tête de la Liga grâce à un excellent début de saison, le club dirigé par Joan Laporta revient progressivement à l’équilibre au niveau du fair-play financier en Espagne. Et pendant ce temps-là, le Barça finit de payer ses dettes apparues pendant la crise sanitaire. Le géant espagnol, comme beaucoup d’autres formations en Europe à cette époque, avait demandé à certains joueurs un effort sur leurs salaires pour compenser les pertes.

Le Barça bientôt soulagé

Le milieu de terrain Frenkie de Jong avait par exemple lissé son contrat sur des années supplémentaires, en acceptant de toucher la plus grosse part sur la dernière partie du bail. Ce qui explique pourquoi l’international néerlandais domine aujourd’hui la grille salariale. Quant à Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi, le Barça s’était arrangé pour différer le paiement d’une partie de leurs revenus. La presse catalane rappelle que cet accord date de l’année 2020. Et quatre ans plus tard, le FC Barcelone n’a toujours pas fini de rembourser ses dettes.

En effet, l’actuel leader du championnat espagnol, selon le calendrier établi avec les trois joueurs de l’Inter Miami, a seulement prévu de régler le dernier versement en 2025. Le Barça sera donc débarrassé de cette charge dans quelques mois. A noter que ce deal ne plombe pas les Blaugrana en ce qui concerne le fair-play financier de la Liga. L’intégralité des salaires dus aux trois joueurs cités a été inclus dans les comptes de l’exercice 2020-2021.