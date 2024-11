Neymar le clubber, le Barça a pris peur

Dans : Liga.

Ancien joueur du FC Barcelone, Neymar rêve de reporter le maillot blaugrana mais cette possibilité n’est pas évoquée par la direction du club catalan, d’autant que ses pépins physiques récurrents ne sont pas derrière lui.

Neymar au FC Barcelone, bientôt l’acte II ? Ancien joueur du club catalan entre 2013 et 2017, le joueur brésilien a ensuite quitté l’Espagne pour rallier le Paris Saint-Germain avant de se rendre à l’été 2023 à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Désormais âgé de 32 ans, Neymar a toujours évoqué la possibilité de revenir en Catalogne après son départ, même si les supporters avaient eu énormément de mal à lui pardonner. Cependant, un retour aux sources est difficilement envisageable de la part de la direction du club. Neymar vient de passer un an sans jouer en raison d’une grave blessure à un genou, puis à son retour il a subi un nouveau pépin musculaire qui le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’à début 2025. D’ailleurs, la formation saoudienne envisage de rompre son contrat dans les prochaines semaines pour libérer de la place (et un salaire mirobolant) dans son effectif.

Laporta ne veut pas d’un retour de Neymar au Barça

Selon les informations du média El Nacional, Neymar a contacté lui-même le président Laporta et Deco, directeur sportif du Barça. Cependant, si le principal intéressé souhaite faire son retour à Barcelone, ce n’est pas réciproque. Laporta a réfuté tout espoir d’une nouvelle collaboration entre les deux parties, tandis que Hansi Flick, l’entraîneur allemand du Barça, n’est pas non plus chaud à l’idée de travailler avec le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (79 buts).

A l’époque où il était à son meilleur niveau, Neymar avait déjà la réputation de passer beaucoup de temps en discothèque, et la situation ne s’est pas arrangée avec le temps. La crainte des dirigeants blaugrana est de voir les jeunes pépites du club prendre exemple sur Neymar, mais dans sa faculté à sortir le soir et à faire la fête, plus que de tout donner à l'entrainement. Certes, le Barça a besoin d'expérience pour encadrer la jeunesse mais Neymar version clubber n'est pas dans les plans du géant espagnol. A l’heure actuelle, deux solutions sont sur la table pour l’ancien du PSG : rejoindre Lionel Messi et Luis Suarez à l’Inter Miami ou retourner à Santos, son club formateur, pour boucler la boucle après une carrière plus qu’honorable.