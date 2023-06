Mikayil Faye transféré au Barça, il vaut 400 millions d'euros

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a officialisé lundi midi la signature de Mikayil Faye, le jeune défenseur central sénégalais du NK Kustosija Zagreb. Sa clause libératoire a aussitôt été mise à 400 millions d'euros.

« Le FC Barcelone et le NK Kustosija Zagreb ont trouvé un accord concernant le transfert du joueur Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais signe pour quatre saisons, jusqu'au 30 juin 2027 et sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros. Le joueur a passé la visite médicale à l'Hôpital de Barcelone et au sein des Services Médicaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il a pu découvrir les installations du Club et fouler la pelouse du Stade Johan Cruyff avec la tenue blaugrana. Né à Sedhiou (Sénégal) le 14 juillet 2004, Mikayil Faye a été formé au Diambars FC en Gambie. Ses bonnes prestations lui ont ouvert les portes du NK Kustosija, en 2e division croate l'été dernier. Il a disputé 13 matches, dont 11 en tant que titulaire, la saison dernière. Défenseur central gaucher, il est réputé pour sa solidité dans les duels. Il est aussi rapide et capable de ressortir le ballon proprement à travers ses relances. Faye est international sénégalais, en u17 », rappelle le FC Barcelone.