« Messi ! Messi ! Messi ! », un ex-coéquipier de Cristiano Ronaldo se lâche

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l’année 2017 lors de la cérémonie The Best de la FIFA. Un résultat logique, mais qui ne fait pas l’unanimité.

La faute encore et toujours à Lionel Messi, deuxième, et dont les plus fervents admirateurs sont évidemment mécontents. Il faut dire que l’attaquant du FC Barcelone accumule les coups de génie depuis le début de la saison. Du coup, même des membres du clan portugais seraient prêts à voter en faveur du Blaugrana. Sans parler de Cristiano Junior, le fils de CR7 fan de Messi, l’ancien coéquipier du Madrilène à Manchester United, Dimitar Berbatov, n’hésite pas à afficher sa préférence.

« Messi est le putain de meilleur joueur. Ronaldo est brillant, mais Messi est plus mon type de joueur, a osé le Bulgare interrogé par ESPN. Il voit le jeu si clairement. Il peut marquer, créer, c’est un joueur complet, le meilleur de tous les temps probablement. Si vous demandez à quelqu’un de plus vieux que moi, il dira Pelé, Maradona, Puskas ou Di Stefano. Mais pour ma génération, c’est Messi ou Ronaldo. Ils sont pratiquement égaux, mais quelque chose en Messi me donne envie de hurler : "Messi ! Messi ! Messi !" quand je regarde Barcelone à la télévision. » Soit le chant du Camp Nou à chaque exploit de La Pulga.