Messi, Ibrahimovic, le sexe à Bernabéu… Piqué fait un carton !

Connu pour son franc-parler, Gerard Piqué a fait un passage remarqué sur le plateau de l’émission « La Resistencia » de Movistar+.

Sans langue de bois, le défenseur central du FC Barcelone s’est complètement lâché ! Notamment sur la vraie personnalité de son capitaine Lionel Messi, moins réservé que ce qu’on l’on pourrait croire. « Messi a un humour très ironique, c'est l'un des plus gros trolls que je connaisse », a révélé l’Espagnol, beaucoup moins sympa en évoquant le personnage Zlatan Ibrahimovic.

« C'est le gars qui aime le plus l'argent au monde, a lâché Piqué sur son ancien partenaire. Un jour il m'a dit : "l'argent n'est pas important." On est resté sans réaction et il a ajouté : "avoir beaucoup d'argent, ça c'est important." » En réalité, le Blaugrana possède une philosophie similaire, lui qui a révélé que la valeur de son patrimoine dépassait le budget de l’Espanyol Barcelone (95 M€) ! Prochain adversaire du Barça samedi, le voisin appréciera…

Piqué a pris du plaisir à Madrid

Mais le Barcelonais ne pouvait pas terminer sans une pique contre sa victime favorite. Alors que le présentateur lui a demandé combien de rapports sexuels avait-il eu le mois dernier, sa réponse a surpris tout le monde. « Tu comptes ceux de Bernabéu ? », a osé le compagnon de Shakira, vainqueur à deux reprises sur le terrain du Real Madrid ces dernières semaines. Du grand Piqué !