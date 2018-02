Mercato : Un deal monstrueux pour offrir Hazard au Real Madrid !

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

La presse anglaise l'affirme ce dimanche, Eden Hazard est plus que jamais la priorité du Real Madrid lors du prochain mercato, Zinedine Zidane étant fan de l'international belge de Chelsea. Mais pour convaincre le club londonien de céder un des ses leaders, les Merengue vont devoir faire fort, et très fort même. Et justement le Daily Express a des informations qui vont dans le sens d'une offre colossale.

Le tabloïd anglais annonce que pour obtenir l'accord de Chelsea pour lui vendre Eden Hazard, le Real Madrid propose non seulement 110ME, ce qui n'est plus vraiment une somme monstrueuse en matière de mercato, mais en plus le club espagnol est disposé à ajouter Gareth Bale dans la transaction. Un joli cadeau bonus pour tenter de rafler la mise l'été prochain. Reste tout de même à savoir si Chelsea est intéressé par l'international gallois, lequel vit une saison très compliquée au Real Madrid, et surtout si le départ d'Eden Hazard est vraiment envisagé du côté de Stamford Bridge. Mais ce dossier pourrait bien animer le prochain mercato estival, les Madrilènes étant déterminés à se renforcer coûte que coûte.