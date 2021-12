Mercato : Ousmane Dembélé tue le suspense sur Instagram

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin, Ousmane Dembélé est tout proche de prolonger avec le club blaugrana.

Il y a quelques jours, les dirigeants du Barça ont mis la pression sur le clan Dembélé en fixant un ultimatum à l’international français. S’il n’avait pas ouvert la porte à une prolongation d’ici la fin de l’année civile, Ousmane Dembélé ne serait pas retenu et quitterait le club en fin de saison. Le coup de pression de Joan Laporta a porté ses fruits puisque désormais, l’ex-pépite du Stade Rennais et du Borussia Dortmund est tout proche de signer un nouveau contrat à Barcelone. Un accord de principe a été trouvé entre les différentes parties même si la durée du futur bail était encore à définir. Vraisemblablement, tout est bouclé puisque sur son compte Instagram, l’attaquant de 23 ans a publié un message qui tue le suspense au sujet de son avenir.

Dembélé va prolonger 5 ans à Barcelone

En story sur son compte officiel, Ousmane Dembélé a publié le logo du FC Barcelone, un message énigmatique qui tue le suspense au sujet de son avenir. A moins d’un retournement de situation radical, Ousmane Dembélé va bel et bien prolonger son contrat en Catalogne. Tandis qu’une prolongation de seulement deux ans avait été évoquée, le média Sport croit savoir que Dembélé va s’inscrire sur le très long terme au Barça avec une prolongation -plus conforme à la norme- de cinq ans supplémentaires. De quoi laisser les dirigeants catalans tranquilles avec l’avenir de Dembélé pour plusieurs années. Quoi qu’il en soit, la prolongation d’Ousmane Dembélé va ravir le nouvel entraîneur Xavi, qui avait fait de ce dossier une priorité. « Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger » disait Xavi il y a deux semaines. Le vœu de l’ex-capitaine du Barça, qui va par ailleurs accueillir Ferran Torres en provenance de Manchester City, va être exaucé.