Le Barça fait peur à Dembélé, et ça marche

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé est ouvert à une prolongation en Catalogne.

Le feuilleton Ousmane Dembélé s’éternise au Barça, et cela commence très sérieusement à lasser Joan Laporta. Le président du FC Barcelone a d’ailleurs fixé un ultimatum à Ousmane Dembélé, comme dévoilé mardi par la presse espagnole. Au-delà du 26 décembre, l’offre de prolongation soumise il y a déjà plusieurs semaines à l’international français sera déchirée et le départ de Dembélé sera acté. Un coup de pression qui a visiblement porté ses fruits puisque selon les informations de Foot Mercato, l’ancien crack du Stade Rennais et du Borussia Dortmund a enfin signifié à sa direction qu’il était d’accord sur le principe pour prolonger son contrat en faveur du FC Barcelone au-delà de juin 2022.

🎙💬 "Je le connais et je connais la personne qui habite avec lui. Il ne se couche pas tard, ce sont des légendes"@BODMERmathieu défend Ousmane Dembélé sur son hygiène de vie #RMCLive pic.twitter.com/shgUPMmLdW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 21, 2021

Dembélé veut absolument rester au Barça

Pour l’instant, les modalités de son nouveau bail n’ont pas encore été définies, mais une étape décisive a été franchie avec l’accord verbal d’Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat au Camp Nou. L’entourage du joueur n’a pas validé cette stratégie puisque son agent Moussa Sissoko était toujours dans l’optique d’écouter les offres des autres clubs intéressés, notamment les cadors de la Premier League. Mais finalement, Ousmane Dembélé a pris son destin en main et le taureau par les cornes en faisant savoir à sa direction qu’un départ du FC Barcelone n’était pas envisageable pour lui. Une très bonne nouvelle pour le club catalan ainsi que pour Xavi, qui compte beaucoup sur Dembélé pour l’avenir. Reste maintenant à trouver un accord financier et contractuel entre le deux parties. Il se murmure qu’afin de laisser une certaine liberté à Dembélé et pour le remercier de son choix, le FC Barcelone pourrait lui offrir une prolongation de seulement deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Un deal qui pourrait satisfaire tout le monde, y compris l’agent du champion du monde 2018.