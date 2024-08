Mercato fini ‍? Le Real vise un Français reconverti

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est bien déterminé à tout gagner la saison prochaine, fort en plus de la récente arrivée de Kylian Mbappé. Si l'on pensait le mercato estival des Madrilènes terminé, ce n'est pas totalement le cas.

A Madrid, on est impatient de démarrer la nouvelle saison. Les fans et observateurs des champions d'Europe ont d'ailleurs hâte de voir à l'œuvre Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs. Le Français ne manquera pas de pression sur les épaules afin de mener son nouveau club vers les succès. Kylian Mbappé sera accompagné dans l'équipe par des Français afin de faciliter son adaptation, comme Eduardo Camavinga, Ferland Mendy ou encore Aurélien Tchouameni. Et cette colonie de Tricolores pourrait même être renforcée ces prochains jours si l'on en croit les informations de AS.

Laporte au Real Madrid, l'opération est tentante

En effet, le média espagnol bien renseigné sur le Real Madrid indique ces dernières heures qu'Aymeric Laporte pourrait débarquer dans la capitale espagnole d'ici la fin du mois d'août. Mais pour que cette opération se fasse, il faudrait deux conditions... D'abord que l'ancien de Manchester City arrive libre de tout contrat en provenance d'Al-Nassr et ensuite qu'il baisse drastiquement son salaire, évalué à 24 millions d'euros par saison en Arabie saoudite. Pour rappel, Laporte est encore sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en juin 2026.

Il serait donc étonnant que le club de Riyad accepte de laisser filer le défenseur international espagnol natif d'Agen, et naturalisé sportivement espagnol pour être champion d'Europe cet été. A moins que cette opération n'arrange tout le monde. Le Real Madrid se renforcerait en défense, Laporte retrouverait une ligue compétitive et Al-Nassr pourrait faire une coup de folie avant la fin du marché des transferts. Le club de Cristiano Ronaldo veut tout faire la saison prochaine pour rafler le titre en Saudi Pro League mais aussi faire bonne figure en Ligue des champions asiatique.