Real : De l'eau et des étirements, Zidane dévoile sa recette magique

Zinedine Zidane dispose assurément de l'un des plus grands palmarès de l'histoire du football moderne.

Une Ligue des Champions (2002), une Coupe du Monde (1998) et un Euro (2000) en tant que joueur. Trois Champions League (2016, 2017, 2018) et une Liga (2017) sur un banc de touche. Tous ces titres classent un homme. Ou plutôt une légende. C'est ainsi que Zinedine Zidane est considéré à travers le monde. S'il en est arrivé là, c'est grâce à son talent naturel, mais aussi et surtout grâce au travail, marqué par de nombreux sacrifices. Un choix de vie et de carrière qu'il assume complètement, lui qui en profite pour révéler son petit secret.

« Maintenant, si on sait que tu as un peu de talent on te donne l’opportunité de jouer rapidement. Avant, ce n’était pas aussi simple. Une fois que j’ai eu l’accord de mes parents, j’ai tout donné pour ce que je voulais. En arrivant à Cannes, j’ai vu les joueurs s’entraîner et je me suis dit : 'Je veux faire du football ma vie'. À partir de ce moment, je me suis battu pour devenir le meilleur. Je me suis bien reposé, je n’allais pas faire l’idiot dans les bars, je buvais de l’eau et je m’étirais beaucoup. J’ai donné tout ce que j’ai pu pour devenir le meilleur, je devais le faire à tout prix. Je voulais rendre fier mes parents », confie, sur la plateforme Otro, Zizou, qui a donc conservé cette saine hygiène de vie même à 46 ans, vu qu'il a toujours la ligne sur le banc du Real Madrid.