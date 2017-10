Mercato : Cristiano Ronaldo pousse pour cette recrue à 40 ME au Real

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Au Real Madrid, on prend le mauvais début de saison en Liga très au sérieux. Florentino Perez, qui n’a quasiment fait aucun gros achat cet été sous les conseils de Zinedine Zidane, pourrait bien changer d’avis. Surtout s’il suit les recommandations de l’autre grand nom du club : Cristiano Ronaldo. Selon Don Balon, l’attaquant portugais a demandé à son président d’investir sur William Carvalho cet hiver. Formé au Sporting Portugal, comme un certain CR7, le milieu défensif de 25 ans pourrait donner une dimension plus physique aux Merengue, lui qui adore récupérer le ballon et le porter jusqu’aux joueurs offensifs.

Une manière de suppléer Casemiro, parfois un peu seul devant la défense. Pour convaincre le Sporting de lâcher son international portugais, il faudra toutefois faire un gros chèque, estimé à 40 ME. L’été dernier, l’AS Monaco avait tenté le coup, proposant 28 ME pour faire venir le natif d’Angola, sans réussite. La possibilité d’évoluer chez le champion d’Europe et avec son compatriote Cristiano Ronaldo pourraient bien convaincre à la fois le joueur et le club de Lisbonne que, 12 ans après son arrivée, William Carvalho change de cap dans sa carrière.